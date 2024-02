POL-PDNR: Sachbeschädigung an Mülltonnen

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Im Rosengarten beim Ausparken. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Sinzig wollte ihren Pkw rückwärts von einem Parkplatz ausparken. Hierbei verwechselte sie das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr rückwärts gegen einen geparkten Pkw. Aufgrund einer Schockreaktion fuhr die Frau ruckartig nach vorne und prallte gegen einen Bordstein, ...

