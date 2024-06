Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalismus und Einbrecher

Menden / Balve (ots)

Fahrzeug demoliert

Zwischen Montag - 17:30 Uhr - und Dienstag - 08:45 Uhr - beschädigten unbekannte Täter ein geparktes Auto am Lendringser Platz. Augenscheinlich traten sie die Windschutzscheibe ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Automatendiebe verscheucht

Ein Zeuge passierte Mittwochmorgen um halb vier die Eisenberger Straße und sah, dass zwei unbekannte Männer vor ihm wegliefen. Scheinbar haben sie zuvor versucht, einen Zigarettenautomaten aufzusägen, er wurde beschädigt. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen zu den zwei Männern, die im Bereich Platte Heide flüchteten. Sie wurden im Nahbereich nicht mehr angetroffen.

Nächtlicher Besuch in Balve

Eine 41 Jahre alte Dame wurde am Dienstag um 1 Uhr an der Tannenstraße in Balve durch das Gebell ihrer Hunde geweckt. Als sie daraufhin in Richtung des Fensters schaute, erblickte sie dort eine Person, die ins Haus schaute. Zudem war eine weitere Person vor dem Hauseingang erkennbar. Die Personen entfernten sich, bei Nachschau waren Beschädigungen an der Tür erkennbar. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Einbruchsversuch. Die Kriminalpolizei bietet umfängliche Opferschutzmaßnahmen und Kriminalprävention auch im Bereich von Einbrüchen an, bei Fragen wenden Sie sich gerne an ihre nächste Dienststelle und der Kontakt wird hergestellt. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell