POL-MK: Automat geknackt

Iserlohn (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag an der Dahlbreite in Sümmern die Tür zu zwei Garagen und einer Gartenlaube aufgebrochen. Sie versuchten sich zudem mit einem Hebelwerkzeug an einer Terrassentür, was misslang. Aus der Garage konnte ein Fahrrad gestohlen werden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371 91990 entgegen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

