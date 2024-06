POL-MK: Einbruchsversuch

Halver (ots) - Brandgeschehen An der Frankfurter Straße kam es am Montagabend um 23 Uhr zum Brand einer Mülltonne. Dadurch wurden umliegende Mülltonnen und ein Rolltor am Gebäude beschädigt, die Hausfassade wies Rußspuren auf, blieb jedoch unbeschädigt. Die Kriminalpolizei hat nun ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bei Hinweisen nimmt diese die Polizei in Halver entgegen. Schlägerei und Festnahme Auf ...

