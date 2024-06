Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand, Schlägerei, Festnahme und Diebstahl

Halver (ots)

Brandgeschehen

An der Frankfurter Straße kam es am Montagabend um 23 Uhr zum Brand einer Mülltonne. Dadurch wurden umliegende Mülltonnen und ein Rolltor am Gebäude beschädigt, die Hausfassade wies Rußspuren auf, blieb jedoch unbeschädigt. Die Kriminalpolizei hat nun ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bei Hinweisen nimmt diese die Polizei in Halver entgegen.

Schlägerei und Festnahme

Auf der Kirmes wurde der Polizei um 1 Uhr von Montag auf Dienstag eine Schlägerei an der Frankfurter Straße gemeldet. Vor einem Lokal wurden mehrere Personen angetroffen. Nach den Aussagen vor Ort sei ein 35 Jahre alter Mann aus Halver von anderen Personen angegangen worden, eine Person habe ihm ins Gesicht geschlagen und ihn beleidigt. Zudem hätten sich mehrere Personen geschubst und gestritten. Die Polizei konnte die Situation vor Ort entspannen und traf im Rahmen der Maßnahmen auf einen 27 Jahre alten Halveraner, gegen den ein Haftbefehl bestand. Dieser wurde vor Ort festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Lüdenscheid zugeführt. Gegen einen 16 Jahre alten Lüdenscheider wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Halver zu melden.

Versuchter Rollerdiebstahl

In der Nacht auf Dienstag wurde gegen 2 Uhr ein versuchter Diebstahl eines Kleinkraftrades am Oesterberg gemeldet. Eine 26 Jahre alte Anwohnerin wurde geweckt, da zwei Männer an ihrem vor dem Haus stehenden Roller hantierten. Nach Ansprache der Männer wurde sie beleidigt und rief die Polizei. Die Beamten konnten an einem Waldweg, der zum Wiesenweg führt, zwei Männer antreffen, die der Beschreibung der Frau entsprachen. Die Identität der beiden alkoholisierten Männer (20 und 28J aus Halver) wurde festgestellt, sie wurden im Anschluss entlassen und sind nun Tatverdächtige im Strafverfahren. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell