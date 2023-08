Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Jugendfeuerwehr Hünxe erlebt unvergessliches Wochenende beim Kreiszeltlager in Neukirchen-Vluyn

Hünxe (ots)

Am vergangenen Wochenende konnte die Jugendfeuerwehr Hünxe gemeinsam mit 13 Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Wesel ein abwechslungsreiches und spaßiges Zeltlager erleben. Unter dem Motto "Spiel, Spaß und Spannung" sowie "Chillen" wurden zahlreiche Aktivitäten auf dem Zeltplatz organisiert.

Fußball, Völkerball und viele andere Spiele sorgten für Begeisterung bei den Jugendfeuerwehren. Besonders am Freitagnachmittag konnten sie sich im Hallenbad austoben und gemeinsam schwimmen gehen, was für viel Spaß und eine willkommene Abkühlung sorgte.

Am Samstag fand dann die mit Spannung erwartete Lagerolympiade statt, bei der die Jugendfeuerwehr Hünxe in einem spannenden Wettkampf einen hervorragenden 2. Platz erzielen konnte. Der erste Platz ging an den Gastgeber Neukirchen-Vluyn.

Glücklicherweise spielte auch das Wetter mit und trotz einiger Regenschauer ließen sich die motivierten Jugendlichen ihre gute Laune nicht verderben. Vielmehr bewiesen sie Teamgeist und Ehrgeiz, indem sie die Herausforderungen des Camps mit großem Engagement meisterten.

Die Jugendfeuerwehr Hünxe möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich bei der Jugendfeuerwehr Neukirchen-Vluyn für die gelungene Organisation und Gastfreundschaft bedanken. Alle freuen sich schon auf das nächste Jahr, wenn wir die Jugendfeuerwehr Alpen besuchen werden.

