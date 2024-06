POL-MK: Graffiti gesprüht

Altena (ots) - Zwischen Montagmittag und Mitternacht wurde einem 74 Jahre alten Altenaer Bürger eine Kettensäge und ein Rasenmäher aus der verschlossenen Gartenlaube entwendet. Wie sich vor an der Westfalenstraße herausstellte, wurde die Laube mit einem Werkzeug aufgehebelt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Altena zu wenden. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

