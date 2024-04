Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Schwimmbad eingebrochen

Themar (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstagabend 18:15 Uhr bis Sonntagmittag 13:00 Uhr Zutritt zum Gelände des Schwimmbads in der Ludwigstraße in Themar. Sie versuchten zunächst gewaltsam eine Tür des dortigen Gebäudes zu öffnen, was jedoch misslang. Durch das Zerstören einer Fensterscheibe konnten die Täter dann in die Räumlichkeiten eindringen und diese durchwühlen. Die Einbrecher entwendeten mehrere Schlüssel, unter anderem für die Elektrokästen und die Umkleide, und warfen ein Radio sowie einen Stromverteilerkasten in das Restwasser des Schwimmbeckens. Es entstand ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0102095/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

