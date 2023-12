POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Diebstahl aus Baumaschinen gesucht

Schapen (ots) - Gestern gegen 17.35 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Florianstraße. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten wurden sie von den beiden 17-jährigen Bewohnern überrascht und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. ...

