Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Einbrecher von Bewohner überrascht

Schapen (ots)

Gestern gegen 17.35 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Florianstraße. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten wurden sie von den beiden 17-jährigen Bewohnern überrascht und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

