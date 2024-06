Lüdenscheid (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Münzautomaten zu einer Toilette an der Sauerfelder Straße in Lüdenscheid aufgebrochen und das Münzgeld entwendet. Sie hebelten die Front des Automaten auf, nachdem sich die Verschlussklappe nicht gewaltsam öffnen ließ. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

