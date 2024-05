Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch gescheitert

Gera (ots)

Gera. Ein Unbekannter verschaffte sich am vergangenem Wochenende (10.-13.05.2024) Zugang zu einem Bürogebäude auf der Sorge. Nachdem bereits beim Eindringen Sachschaden entstand, versuchte der Täter in weitere Räume gewaltsam einzudringen, was jedoch misslang. Ohne Beute entkam der Täter unerkannt. Die Kripo ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Bezugsnummer 0122199/2024 entgegen. (PZ)

