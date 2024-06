Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brände, Körperverletzungen und Einbrecher

Lüdenscheid (ots)

Lüdenscheid

Containerbrände

Eine unbekannte Person setzte Dienstagabend um 20:30 Uhr den Inhhalt eines Müllcontainers an der Friedhofstraße in Brand. Kurz nach Mitternacht ereignete sich selbiges an zwei Müllcontainern an der Worthstraße. Das Feuer wurde gelöscht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Körperverletzungen

Dienstag wurde die Polizei um 14:20 Uhr zur Eisdiele am Rathausplatz gerufen. Eine Angestellte wollte eine Kundin nicht bedienen, da diese in der Vergangenheit nicht gezahlt hatte, woraufhin die 40-jährige Lüdenscheiderin die 20-jährige Bedienung anging. Die Tatverdächtige zog der Dame an den Haaren und schlug nach der Mitarbeiterin. Nun erwartet sie ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, es folgte ein Platzverweis. Parallel dazu wurde die Polizei gegen 14:30 Uhr zur Unterführung an der Sauerfelder Straße gerufen, da es dort eine Schlägerei geben soll. Mehrere Schaulustige seien vor Ort. Am ZOB wurde dann eine Gruppe aus einem 16-, einem 17-, zwei 18-, einer 20-, einem 21- und einem 22 - Jährigen angetroffen. Sie kommen zum Großteil aus Lüdenscheid. Wie sich herausstellte, gibt es Vorbeziehungen zwischen den Personen und es kam zu einer Streitsituation zwischen zwei Parteien. Gegen die Beteiligten der körperlichen Auseinandersetzung wird nun wegen (gefährlicher) Körperverletzung ermittelt, es soll unter anderem mit Gegenständen geschlagen worden sein. Zum Abend wurde die Polizei dann zum Rathausplatz gerufen. Wie sich herausstellte, hatte ein 62 Jahre alter Lüdenscheider mehrfach eine 43 Jahre alte Lüdenscheiderin angesprochen, sie und ihre 48 Jahre alte männliche Begleitung lehnten diesen Kontakt aber ab. Als der 62-Jährige erneut auf die Dame zukam, schubste der 48 Jahre alte Lüdenscheider nach mehrfacher Androhung den 62-Jährigen von sich und der Dame, dabei fiel der 62-Jährige zu Boden und verletzte sich. Ein 43-jähriger Lüdenscheider sah dies und bedrohte daraufhin den Schubser verbal, die Polizei kam hinzu. Die Parteien wurden getrennt, nun folgen ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und ein separates wegen Bedrohung.

Einbrecher unterwegs

Unbekannte gelangten in ein Einfamilienhaus am Buschhauser Weg. Sie hebelten Dienstag zwischen 8 und 12 Uhr Tür und Fenster auf und durchsuchten das Haus, zum Diebesgut liegen noch keine genauen Angaben vor. Zwischen Montagmorgen und Dienstagmittag versuchten zudem Unbekannte in eine Wohnung an der Obertinsberger Straße zu gelangen. Sie beschädigten das Türschloss dabei. (lubo)

