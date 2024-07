Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Raub in Schwenningens Innenstadt - Polizei sucht Zeugen (23.07.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am Dienstagabend hat sich in der Arndtstraße ein Raubdelikt ereignet. Gegen 18 Uhr attackierten zwei Personen einen 12-Jährigen im Bereich der Kreuzung zur Pestalozzistraße und nahmen ihm seine Geldbörse ab. Anschließend flüchteten sie in Richtung Bahnhof. Bei den Tätern handelt es sich um zwei männliche Personen in jugendlichem Alter. Sie haben gelocktes Haar, trugen Kappen und einer einen Bart.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwenningen unter 07720 / 85000, oder Kriminalpolizei in Villingen unter 07721 40474-526 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell