Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Auffahrunfall an Bushaltestelle (23.07.2024)

Rottweil (ots)

Rund 11.000 Euro Gesamtschaden ist die Folge eines Unfalls, der am Dienstag auf der Württemberger Straße an einer Bushaltestelle passiert ist. Gegen 14:30 Uhr war ein 20-Jähriger mit einem VW Golf auf der Württemberger Straße unterwegs. An der Bushaltestelle auf Höhe der Hausnummer 42 übersah der junge Mann, dass der vor ihm fahrende Bus gerade an der Bushaltestelle anhielt. Folglich kam es zum Auffahrunfall zwischen dem VW und dem Bus. Es wurden keine Personen verletzt.

