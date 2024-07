Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Dachstuhlbrand in der Radolfzeller Straße (23.07.2024)

Stockach (ots)

Sachschaden im geschätzten sechsstelligen Bereich ist die Folge eines Dachstuhlbrands in einem Mehrfamilienhaus in der Radolfzeller Straße am Dienstagabend. Aufgrund bislang unbekannter Ursache geriet der Dachstuhl eines mit sechs Parteien bewohnten Hauses gegen 22.20 Uhr in Brand. Das Feuer breitete sich schnell auf einen darunterliegenden Balkon einer Wohnung aus. Der mit 15 Fahrzeugen und 81 Helfern ausgerückten Feuerwehr gelang es, ein weiteres Ausbreiten des Brandes zu verhindern. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Zwei Anwohner erlitten leichte Verletzungen durch Rauchgas. Im Zuge der Löscharbeiten verletzten sich zudem drei Einsatzkräfte. Alle fünf Personen kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Stadt kümmerte sich um eine vorübergehende Unterbringung der betroffenen Bewohner. Nach ersten Schätzungen dürfte die Schadenshöhe im Bereich von rund 500.000 Euro liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Das Polizeirevier Stockach bittet Personen, die Videoaufnahmen des Brandgeschehens gefertigt haben, sich unter der Tel. 07771 9391-0, zu melden.

