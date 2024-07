Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, B33, Lkr. Konstanz) Unbekannte werfen Steine von Brücke vor dem Parkplatz Brandbühl - Polizei sucht Zeugen (23.07.2024)

Radolfzell, B33 (ots)

Die Verkehrspolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 33 zwischen den Anschlussstellen Steißlingen und Radolfzell ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr war eine 29-Jährige mit einem schwarzen Mercedes vom Autobahnkreuz Hegau kommend in Fahrtrichtung Konstanz unterwegs. Als die Frau unter der Brücke vor dem Parkplatz Brandbühl hindurchfuhr, schlug plötzlich ein Stein in der Windschutzscheibe des Mercedes ein, so dass diese zersprang. Im Rückspiegel nahm die 29-Jährige daraufhin zwei Personen auf der Brücke wahr.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07733 9960-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell