POL-KN: (Donaueschingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) 24-Jähriger entblößt sich vor zwei Frauen (22.07.2024)

Donaueschingen (ots)

Ein Mann hat sich am Montagabend auf der Straße "Am Karlsgarten" vor zwei Frauen entblößt und seinen steifen Penis gezeigt. Gegen 22.30 Uhr folgte ein 24-Jähriger den beiden Frauen durch den Karlsgarten bis zu deren geparkten Auto, welches auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes stand. Hier sprach er die Frauen an. Als eine umdrehte, fasst der Mann diese an die Schulter und zeigte sein entblößtes Geschlechtsteil vor. Die Beamten konnte den 24-Jährigen in der Nähe antreffen und vorläufig festnehmen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen seines Verhaltens.

