Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell/ Lkr. Rottweil) Brand einer gewerblich genutzten Scheune (22.07.2024)

Schenkenzell (ots)

Zu einem Scheunenbrand ist die Feuerwehr, die Rettungskräfte und die Polizei am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, zu einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in die Straße "Rotlehof" alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand bereits die von einer Sanitär- und Heizungsbaufirma als Werkstatt genutzte Scheune in Vollbrand. Das Dach der Scheune, samt Balkendecke über dem ersten Obergeschoß brach infolge des Brandes ein. Die Feuerwehren aus Schenkenzell, Kaltbrunn, Schiltach und dem benachbarten Alpirsbach mussten sich zunächst auf den Schutz des daneben befindlichen Wohnhauses konzentrieren. Ein Bewohner konnte aus dem Wohngebäude evakuiert werden. Er bleib unverletzt. Die anderen Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Ersten Ermittlungen zufolge kam es im ersten Obergeschoß der Scheune in der dortigen Werkstatt aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brandausbruch, welcher sich nach oben fortsetzte. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen auf das benachbarte Wohngebäude verhindern. Zur Ursache des Brandausbruchs wurden die Ermittlungen durch Beamte des Polizeireviers Schramberg und der Kriminalpolizei Rottweil eingeleitet. Der Sachschaden an den in der Scheune/Werkstatt befindlichen Maschinen und dem Lagerbestand liegt bei etwa 50.000 Euro und am Gebäude selbst bei ungefähr 150.000 Euro.

