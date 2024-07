Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer verursacht Unfall auf der Einmündung Kasernenstraße/Friedhofstraße und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (22.07.2024)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montagmittag auf der Einmündung der Friedhofstraße auf die Kasernenstraße ereignet hat. Ein unbekannter Motorradfahrer war gegen kurz vor 12 Uhr auf der Kasernenstraße in Richtung "Mezgerwaidring" unterwegs. An der Einmündung zur Friedhofstraße missachtete der Unbekannte die Vorfahrt eines nach links abbiegenden BMW einer 42-Jährigen und touchierte den Wagen im linken, hinteren Bereich. Nachdem der Biker bei dem Zusammenstoß nicht zu Fall kam, setzte er seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in noch unbekannter Höhe zu kümmern. Dabei nahm er einem hinter dem BMW nach rechts abbiegenden Auto ebenfalls die Vorfahrt, zu einer Kollision kam es hier jedoch nicht.

Zeugen der Unfallflucht, oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Motorradfahrer, der mit einer schwarzen Maschine, schwarzer Lederjacke und dunkler Hose unterwegs war geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

