Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Domänenstraße - insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden (23.07.2024)

Singen (ots)

Bei einem Unfall auf der Domänenstraße sind in der Nacht auf Dienstag insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden entstanden. Eine 31-Jährige fuhr mit einem Seat Ibiza auf der Domänenstraße. Auf Höhe der Hausnummer 18 geriet sie aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei an der Straße geparkte Autos. Der Seat war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem in Mitleidenschaft gezogenen Kia entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro, den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell