Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Auseinandersetzung vor einer Gaststätte am Marktplatz - Polizei sucht Zeugen (23.07.2024)

Spaichingen (ots)

In der Nacht auf Dienstag ist es in und vor einer Gaststätte am Marktplatz zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der zwei Männer Verletzungen erlitten haben. Gegen 01.30 Uhr geriet ein 27-Jährigen in einer Gaststätte mit einem unbekannten Mann zunächst verbal aneinander. In Folge des Streits schlug der 27-Jährige dem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht, woraufhin sich die Streitenden vor das Lokal begaben um den Disput dort auszutragen. Hinter der Hauswand eines nahen gelegenen Gebäudes soll es schließlich zum Einsatz von Pfefferspray durch den Unbekannten gegen den 27-Jährigen gekommen sein. Anschließend flüchtete dieser von der Örtlichkeit.

Beide Männer erlitten bei der Auseinandersetzung Verletzungen.

Zu dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, kurze, an der Seite rasierte Haare. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt.

Zeugen der Auseinandersetzung, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0, beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

