POL-KN: (Oberndorf a.N.-Bochingen/ Lkr. Rottweil) Unfall im Einmündungsbereich Kapellenstraße/ Stiegeläckerstraße mit Blechschaden (22.07.2024)

Zimmern o.R. (ots) - Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die sich am Montag, gegen 17 Uhr, auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Raiffeisenstraße ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte den dort abgestellten blauen Ford Focus, vermutlich bei einem Parkvorgang, an der ...

mehr