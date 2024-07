POL-KN: (Schenkenzell/ Lkr. Rottweil) 61- Jähriger klaut Gerüstteile von einer Baustelle (21./22.07.2024)

Engen (ots) - Ein Passant hat am Freitagabend gegen 23:10 Uhr den Sturz eines E-Scooter Fahrers am Kreisverkehr Hegaustaße / Schwarzwaldstraße in Engen beobachtet und der Polizei gemeldet. Der 41-Jährige war nach dem Sturz weitergefahren und konnte vom Rettungswagen in der Schwarzwaldstraße aufgefunden werden. ...

