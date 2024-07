Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Mit über 1,7 Promille auf dem E-Scooter durch Singen unterwegs (21.07.2024)

Singen (ots)

Einen betrunkenen E-Scooter Fahrer hat die Polizei am Sonntagnacht gegen 1:30 Uhr in der Güterstraße in Singen aus dem Verkehr gezogen. Ein Bier hatte der 23-Jährige seiner Aussage nach getrunken. Ein Alkoholtest ergab jedoch einen Wert von über 1,7 Promille. Auf Anordnung der Polizei musste er eine Blutprobe abgeben. Ein Führerschein konnte nicht in Verwahrung genommen werden, da er keinen besaß.

