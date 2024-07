Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen/ Lkr. Konstanz) Betrunkener zieht sich Platzwunde bei Sturz mit einem E-Scooter zu (19.07.2024)

Engen (ots)

Ein Passant hat am Freitagabend gegen 23:10 Uhr den Sturz eines E-Scooter Fahrers am Kreisverkehr Hegaustaße / Schwarzwaldstraße in Engen beobachtet und der Polizei gemeldet. Der 41-Jährige war nach dem Sturz weitergefahren und konnte vom Rettungswagen in der Schwarzwaldstraße aufgefunden werden. Er zog sich beim Fall eine Platzwunde am Hinterkopf zu, diese konnte vor Ort behandelt werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Auf Anordnung der Polizei musste er eine Blutprobe abgeben. Die Polizei übergab den E-Scooter der Frau des Fahrers.

