Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Verkehrsunfall durch unangekündigten Spurwechsel (19.07.2024)

Singen (ots)

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr ist auf der zweispurigen Ekkehardstraße in Singen ein Audi Q2-Fahrer abgedrängt geworden und mit einen geparkten Audi A3 kollidiert. Eine 54-jährige Mercedes GLB-Fahrerin wechselte aufgrund der Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen in Höhe der Hausnummer 16 ohne zu blinken auf die linke Spur und drängte den 60-Jährigen Q2-Fahrer nach links ab. Durch die darauffolgende Kollision mit dem geparkten A3 waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Folgen des Unfalls sind Sachschaden an den zwei Audis in Höhe von insgesamt 15.000 Euro und an dem Mercedes in Höhe von 3.000 Euro. Verletze gab es keine.

