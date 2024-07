POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet Gartengeräte (04.07.2024)

VS-Schwenningen (ots) - Zwei Sachbeschädigungen an zwei Autos haben zwei Unbekannte am Mittwoch um 14 Uhr, auf dem Gelände der Südstern-Bölle AG an der Gutenbergstraße begangen. Sie beschädigten mit einem spitzen Gegenstand je einen dort geparkten Mercedes-Benz und einen Skoda Kodiaq. Dabei entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 3.000 Euro. Hinweise ...

