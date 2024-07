Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Abbiegeunfall vor dem Poco-Parkplatz in der Byk-Gulden-Straße (20.07.2024)

Singen (ots)

Am Samstagmittag um kurz vor 14.00 Uhr ist auf der Byk-Gulden-Straße in Singen ein Porsche mit einem Mercedes kollidiert. Der 51-jährige Porsche Panamera-Fahrer wollte den Poco-Parkplatz verlassen und übersah beim Abbiegen auf die Byk-Gulden-Straße den von links kommenden 52-Jährigen in seinem Mercedes CLS. Die folgende Kollision führte zu Eindellungen, Kratzern und dem Teilabriss von Fahrzeugteilen an beiden Fahrzeugen. Ein Gesamtschaden in Höhe von 30.000 Euro ist entstanden.

