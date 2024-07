Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Kehl (ots)

Ein bislang Unbekannter kollidierte im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr und Montag, 4:15 Uhr mit einem am Straßenrand in der Siemensstraße geparkten Hänger eines LKW-Gespanns. Der gesuchte Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Hänger entstand ein Schaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. Auch an dem Unfallfahrzeug muss mutmaßlich ein großer Schaden entstanden sein, da vor Ort Glassplitter einer Scheibe aufzufinden waren. Das Polizeirevier Kehl ist nun auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu dem Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07851 893-0 entgegengenommen. /jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell