POL-OG: Rust - Vorläufige Festnahme

Rust (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen war es am Sonntagabend zu verdanken, dass einem mutmaßlichen Langfinger das Handwerk gelegt werden konnte. Der Mann machten sich gegen 21.20 Uhr mit einem Komplizen an einem mit Pfandflaschen gefüllten Rollcontainer in der Europa-Park-Straße zu schaffen und lud die Waren in ein davor abgestelltes Fahrzeug. Ein Zeuge wurde auf das kriminelle Treiben aufmerksam und konnte in der Folge einen 44 Jahre alten Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Seinem Belgleiter gelang die Flucht. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

