Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nachbarn sehen Einbrecher, der ein Motorrad wegschiebt

Menden (ots)

Zwischen Samstag, 9.30 Uhr, und Sonntag, 15.50 Uhr wurde am Veilchenweg in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter richteten diverse Schäden an beim Aufhebeln von Fenstern, Türen und Garagentor. Wohnung und Garage wurden durchwühlt. Aus der Garage wurden ein E-Bike und ein KTM-Motorrad, aus der Wohnung ein roter Baseballschläger gestohlen. Am Sonntag gegen 8.45 Uhr hatte eine Nachbarin einen Fremden beobachtet, der ein Motorrad mit einem roten Baseballschläger auf dem Gepäckträger wegschob. Der Unbekannte dürfte etwa 30 Jahre alt sein. Er hat eine sportliche Statur, war dunkel gekleidet und etwa 1,70 Meter groß. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0. (cris)

