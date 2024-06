Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Platzverweis endet im Gewahrsam

Meinerzhagen (ots)

Ein 25 Jahre alter Meinerzhagener sorgte Sonntagnacht um zwei Uhr für Aufsehen an der Otto-Fuchs-Straße. Der alkoholisierte Mann hatte zuvor bereits Passanten in der Innenstadt angepöbelt und ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam er jedoch nicht nach, es dauerte 15 Minuten, bis er erneut negativ in der Innenstadt auffiel. Daher wurde die zuvor angedrohte Ingewahrsamnahme durch die Polizei durchgesetzt - dies sorgte für Gegenwehr. Der Meinerzhagener trat und spuckte um sich und schrie aggressiv umher, er beleidigte die Beamten. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht am Unterarm verletzt. Der Abend endete für ihn zur Ausnüchterung in Lüdenscheid im Polizeigewahrsam, ihn erwartet ein Strafverfahren. (lubo)

