Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einweisung nach Widerstand, Diebstahl, Sachbeschädigungen und mehr

Werdohl (ots)

Angriff auf Polizei und Einweisung

In der Fichtenstraße kam es zu einem Streit zwischen 59 und einem 51 Jahre alten Werdohler, der 51 - Jährige wurde hierbei verbal bedroht und die Polizei wurde gerufen. Als diese die Wohnung des 59 Jahre alten Tatverdächtigen aufsuchte, um mit ihm zu sprechen, versuchte der Mann die Tür zuzuschlagen, was misslang. Er ging daraufhin in aggressiver Haltung mit erhobenen Fäusten auf die Beamten los, welche ihn rechtzeitig überwältigen konnten. Im Anschluss wurde durch Ordnungsbehörde und Arzt eine Unterbringung in eine psychiatrische Einrichtung angeordnet. (lubo)

Diebstahl aus Auto und mehr

Von Samstag auf Sonntag wurde zwischen 22 und 10 Uhr die Scheibe eines geparkten Autos an der Friedhofstraße eingeschlagen. Eine Handtasche und ein Laptop wurden aus dem Fahrzeug entwendet, nun sucht die Polizei nach Zeugen. Dies geschah auch an einem weiteren Pkw an der Straße, die Scheibe wurde beschädigt. Hier gab es jedoch keine Beute. Ebenso wurde versucht, ein Wohnwagen an der Friedhofstraße aufzubrechen, was jedoch misslang. Zudem warfen die Täter die Scheibe einer Gärtnerei ein und beschädigten die Scheibe eines Bürogebäudes am Friedhof. Wer kann Hinweise geben? (lubo)

Metalldiebe ertappt

Zeugen riefen am Sonntag um kurz nach Mitternacht die Polizei. Sie erblickten am Kettling, dass auf einem Verwertungsgelände ein Bewegungsmelder anging. Zudem seien danach Personen vom Gelände gekommen, die ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug aufsuchten. Die Polizei fand hundert Meter weiter ein Fahrzeug und darin zwei Männer, 29 und 49 Jahre alt, beide aus Plettenberg. Sie gaben an, nichts damit zu tun zu haben. Auf dem Gelände wurden durch die Beamten zeitgleich bereitgestellte Gegenstände am Zaun festgestellt, die vermutlich abtransportiert werden sollten. Gegen die zwei Männer wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt, die Polizei sicherte Spuren vor Ort. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell