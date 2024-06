POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.06.2024. BILD IM ANHANG

Salzgitter (ots) - Am 08.06.2024 fand in der Zeit von ca. 14:30-17:30 Uhr eine bei der Stadt Salzgitter angezeigte Versammlung mit anschließendem Aufzug in der Innenstadt von Salzgitter statt. Bereits zu Beginn und im Verlaufe des Aufzuges stellte die Polizei bei Teilnehmenden der Versammlung Fahnen fest, die nicht den Auflagen entsprachen. Die Polizei forderte die ...

mehr