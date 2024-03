Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brandlegungen und Vadalismus

Aalen (ots)

Weinstadt: Einen Ort der "Kunst und Sinne" verwüstet

In der Straße Zum Kräutergarten wurde ein künstlerisch gestalteter Garten von unbekannten Vandalen aufgesucht. Diese beschädigten dort zwischen Sonntagabend und Montagvormittag wertvolle Unikat-Liedertafeln, Halterungen und Tische. Zudem warfen sie einen Baumstumpf gegen eine Hütte, die hierbei Schaden nahm. Der hinterlassene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 10.000 Euro. Die Polizei in Weinstadt ermittelt nun in diesem Zusammenhang und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07151/65061 entgegengenommen werden.

Fellbach: Mehrere Brände

In Fellbach wurden in der Nacht zum Dienstag mehrere Gegenstände in Brand gesteckt. Im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 21 Uhr brannten in der öffentlichen Herrentoilette in einem städtischen Gebäude am Marktplatz Papierhandtücher. Das Feuer erlosch von selbst wieder. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Ein weiteres Brandgeschehen wurde gegen 4.45 Uhr in der Hintere Straße bemerkt. Dort ist ein Deko-Holz niedergebrannt, das im Außenbereich einer Naturwerkstatt lagerte. Hierbei nahm ein Fenster, eine Türe und die Gebäudefassade Schaden, der auf 5000 Euro beziffert wurde. Der Nächste Brand wurde kurze Zeit später in der Schillerstraße bemerkt. Dort wurde mittels eines Böllers eine Restmülltonne in Brand gesteckt. Der verursachte Schaden hier beläuft sich auf 100 Euro. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen übernommen und vermutet nun einen Tatzusammenhang. Zeugen sollten sich bitte zur Klärung der Vorfälle mit der Fellbacher Polizei unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell