Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - Fahrräder entwendet - Unfall

Aalen (ots)

Backnang: Mülltonnen in Brand gesteckt

In der Nacht zum Dienstag wurden in der Erbstetter Straße, Am Schillerplatz sowie im Fritz-Munz-Weg drei Papier- bzw. Mülltonnen in Brand gesteckt. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 2600 Euro. Bei dem Vorfall in der Erbstetter Straße wurde auch eine Gebäudefassade in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Backnang war mit zwei Fahrzeugen und 11 Kräften zum Löschen im Einsatz. Zur Aufklärung der Taten bittet die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 um Zeugenhinweise.

Allmersbach im Tal: Fahrräder entwendet

In der Straße Samenäcker wurden in der Nacht zum Montag aus unverschlossenen Garagen vier E-Bikes der Marken Cube und Bergamont im Wert von ca. 11000 Euro entwendet. Die Polizei Weissach im Tal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun unter Tel. 07191/35260 um sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung oder zum Auffinden der entwendeten Räder beitragen könnten.

Fellbach: Fahrradfahrerin verletzt

Eine 74-jährige Radfahrerin befuhr am Montag gegen 17.20 Uhr den Radweg der Bahnhofstraße. Wegen einer geöffneten Fahrzeugtür eines parkenden Autos wollte sie ausweichen, stürzte hierbei und verletzte sich. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand keiner.

Schorndorf: Fahrrad entwendet

Ein unbekannter Dieb entwendete am Montagnachmittag in der Aichenbachstraße ein E-Bike im Wert von 3400 Euro. Eine Radfahrerin wollte gegen 13.30 Uhr zum Radfahren und stellte ihr Bike zunächst vor ihrem Haus auf die Straße. Während sie nochmals für einen kurzen Augenblick in die Garage zurückgegangen war, nutzte der Dieb die Gelegenheit und fuhr mit dem Rad davon. Es handelte sich um ein E-Bike der Marke Giant, LIV, Women, Größe M. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall und zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell