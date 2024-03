Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Gegenseitigen Körperverletzungen - Unfallflucht - Sachbeschädigungen - Farbschmierereien - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Streit endet in gegenseitigen Körperverletzungen

In einer Gaststätte in der Radgasse kam es am Samstag gegen 0:45 Uhr zu einem Streit unter mehreren Männern im Alter von 31 Jahren bis 56 Jahren. Letztendlich verlagerte sich die Auseinandersetzung vor die Gaststätte, wo es zu gegenseitigen Körperverletzungen mittels Messern kam. Hierbei zogen sich mehrere beteiligte Personen Stichverletzungen zu, welche anschließend im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Tatgeschehens dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Aalen unter der Rufnummer 07361 580 0 zu melden.

Oberkochen: Einbruch in Autohaus

Im Zeitraum von Samstag, 20:30 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher Zutritt zu einem Autohaus im Kapellenweg. Im Gebäude entwendeten sie anschließend zwei Kassen und einen Beutel mit Trinkgeld. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Medizinischer Notfall - PKW-Fahrer verstorben

Ein 53-Jähriger Opel-Fahrer befuhr am Sonntag, gegen 11 Uhr, die L1075 in Richtung Bronnen. Innerhalb einer dortigen Linkskurve erlitt der Fahrer - nach derzeitigen Erkenntnissen - einen medizinischen Notfall und rollte in der Folge mit seinem PKW rückwärts eine Böschung hinab, wo das Fahrzeug schlussendlich an mehreren Bäumen zum Stehen kam. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 53-Jährige an der Unfallstelle. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass höchstwahrscheinlich der akute medizinische Notfall zum Unfall geführt hat und die medizinische Ursache letztendlich auch todesursächlich war. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Aalen: Sachbeschädigung

Auf einem Schotterparkplatz im Milanweg wurde am Samstag zwischen 0 Uhr und 12 Uhr ein Daimler beschädigt. Unbekannte zerkratzten den PKW mit Schriftzügen und beschädigten einen Reifen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

Als am Freitag gegen 18:30 Uhr eine 57-Jährige mit ihrem Porsche aus einem Grundstück in die Weiße Steige einfahren wollte, übersah sie einen von rechts kommenden Skoda einer 59-Jährigen. Dieser wurde in der Folge abgewiesen und prallte anschließend gegen einen VW einer 37-Jährigen. Die 59-jährige Skoda-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Neuler/Schwenningen: Getreideschrot entwendet

Am Donnerstag wurden zwischen 20 Uhr und 21 Uhr insgesamt etwa 50 kg Getreideschrot aus einer Scheune in der Lange Straße entwendet. Der Schaden beträgt etwa 450 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Dieb nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Mehrere Farbschmierereien

Zwischen Freitag, 19:30 Uhr und Samstag, 10:30 Uhr, kam es in der Wolfgangsklinge zu mehreren Farbschmierereien. Unbekannte beschmierten unter anderem einen PKW, den Gehweg, einen Stromverteilerkasten, einen Briefkasten sowie eine Gartenmauer und Hausfassaden mit Schriftzügen in roter Farbe. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Rainau-Dalkingen: Abzweigung zu spät erkannt - 3500 Euro Schaden

Am Sonntag befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Mercedes die K3319 von Ellwangen in Richtung Dalkingen. Als sie an der Einmündung zur K3225 nach rechts abbiegen wollte, erkannte sie die Abzweigung zu spät und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Schlussendlich kam sie im Bankett zum Stehen. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 59-Jähriger befuhr am Samstag, gegen 19:30 Uhr, die BAB 7 in Richtung Ulm. Aufgrund einer Unachtsamkeit kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Von dort wurde er im weiteren Verlauf auf den Standstreifen abgewiesen und kollidierte auch dort mit der Schutzplanke. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 9500 Euro. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeuge zerkratzt

An einem Audi, der zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in der Brainkofer Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit die Beifahrertür zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

An einem Ford, der zwischen Freitag und Samstag in der Ziegelbergstraße abgestellt war, wurden die beiden rechten Türen zerkratzt. Der Schaden wird hier auf ebenfalls etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die jeweiligen Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Schaufensterscheibe eingeschlagen

In der Kornhausstraße wurde zwischen Samstagmorgen, 8 Uhr und Sonntagmittag, 13 Uhr eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Geparkten PKW beschädigt

Zwischen Freitagabend, 21 Uhr und Samstagmittag, 11:45 Uhr, wurde ein Audi A4 Avant, der am Straßenrand in der Josefstraße geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

