Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stein auf Linienbus geworfen - Versuchter Einbruch - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallfluchten

Am Stadtgraben wurde am Sonntagmorgen gegen 9.40 Uhr ein Ford Transit beschädigt. Der Verursacher hinterließ mehrere hundert Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Weinstadt: Einbruchsversuch

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag brach ein Einbrecher eine Türe einer Garage in der Karl-Baisch-Straße auf. Letztlich gelang es ihm aber nicht, in das Innere zu gelangen. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Aspach: Vorfahrt missachtet

Ein 24-jähriger Fiat-Fahrer fuhr am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr von einem Grundstück auf die Gartenstraße ein, missachtete dabei die Vorfahrt und stieß mit einer Ford-Fahrerin zusammen. Hierbei blieben die Insassen unverletzt und an den Unfallautos, die beide abgeschleppt wurden, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11000 Euro.

Backnang-Waldrems: Verlorene Ladung

Ein 61-jähriger Fahrer eines Pkw Opel Vivaro befuhr am Sonntag gegen 20 Uhr die B 14 in Richtung Stuttgart und erkannte zu spät einen Strohballen, der am Beginn des vierspurigen Ausbaus auf der Fahrbahn lag. Beim Zusammenstoß entstand an seinem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Welches Fahrzeug den Strohballen zuvor auf der Bundesstraße verloren hat, ist unklar. Die Polizei Backnang bittet hierzu unter Tel. 07191/9090 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Steine auf Linienbus geworfen

Der Fahrer eines Linienbusses befuhr am Samstag gegen 16.15 Uhr die Alte Rommelshauser Straße in Richtung Rommelshausen, als er bei der Brücke zur Alten Bundesstraße drei Jugendliche wahrnahm. Beim Passieren dieser Örtlichkeit flog ein Stein gegen den Linienbus, der mutmaßlich von einer dieser Personen geworfen wurde. Am Bus entstand hierbei Sachschaden. Bei dem Wurfgegenstand dürfte es sich um einen kleineren Stein gehandelt haben. Die Jugendlichen konnten nach dem Vorfall von der alarmierten Polizei an der Örtlichkeit nicht mehr angetroffen werden. Hinweise auf diese nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Winterbach: Unfallflucht

In der Lerchenstraße ereignete sich zwischen Freitagmorgen und Samstagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß dort gegen einen Pkw BMW X3 und verursachte an dem geparkten Pkw einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

