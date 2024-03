Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 24.03.2024

Aalen (ots)

Backnang: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Am Samstag wurde in Backnang in der Stuttgarter Straße gegen 12:00 Uhr ein geparkter Mercedes GLC durch einen unbekannten Verursacher beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Schorndorf: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Samstag zog sich eine zehnjährige Beifahrerin eines Pkw Renault Megane gegen 18:14 Uhr auf der Bundesstraße 29 leichte Verletzungen zu. Der 58-jährige Pkw-Lenker kam infolge eines Fahrfehlers beim Verlassen der Bundesstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.

Winnenden: Pkw beschädigt

Am Samstag stellte die Eigentümerin eines Mitsubishi gegen 15:00 Uhr in der Gerberstraße in Winnenden fest, dass das rechte Rücklicht an Ihrem Pkw durch Unbekannte beschädigt worden war. Am Pkw war ein Hinweiszettel angebracht, jedoch ohne Namen und mit einer nicht vergebenen Mobilfunknummer. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag hebelten bislang unbekannte Täter eine Terrassentüre in der Handwerkstraße in Waiblingen gewaltsam auf. Sie verschafften sich so zwischen 05:00 und 15:30 Uhr Zutritt in das Einfamilienhaus, durchwühlten mehrere Räumlichkeiten im Gebäude und entwendete diverse Gegenstände. Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 950422.

Weinstadt: Verletzt nach Vorfahrtsverletzung

An der Kreuzung Beutelsbacher Straße/ Zeppelinstraße missachtete ein 58-jähriger VW-Fahrer am Samstag, gegen 13:35 Uhr, die Vorfahrt einer 31-jährigen Fiat-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw´s zog sich die Fiat-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell