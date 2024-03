Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 24.03.2024

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Nicht angegurtet und alkoholisiert unterwegs

Am Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, sollte ein 55-jähriger Honda-Fahrer in der Lise-Meitner-Straße einer Verkehrskontrolle durch die Polizei unterzogen werden. Den Beamten fiel auf, dass er während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte und die Ladung auf seinem Anhänger mangelhaft gesichert war. Während des Gesprächs mit dem Mann, stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der Verdacht bestätigte sich bei einem nachfolgenden Atemalkoholtest. Der Mann muss nun, neben einer Anzeige wegen Verstoß gegen die Gurtpflicht und Ladungssicherung, auch mit einer Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinwirkung rechnen.

Waldstetten: Einbrecher festgenommen

Am Samstagnachmittag, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr, versuchte ein 39-jähriger Mann in der Goethestraße über die Kellertüre in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Kellertüre hielt dem Versuch stand und der Mann flüchtete unverrichteter Dinge. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte er wenig später vorläufig festgenommen werden. Der Mann wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen versuchtem Einbruch rechnen. Der angerichtete Schaden an der Kellertüre beläuft sich auf 200 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Wegen Müdigkeit Unfall verursacht

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:50 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Pkw Seat die Nepperbergstraße in Richtung Bahnhof. Zusätzlich zur regennassen Fahrbahn und der nicht angepassten Geschwindigkeit, überkam den Mann auch noch seine Müdigkeit. In der Folge kollidierte er mit einem, am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß auf den dortigen Parkplätzen parkenden Mitsubishi. Bei dem Aufprall entstand ein Gesamtschaden von 6.000 Euro. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Waldstetten/ Schwäbisch Gmünd: Alkoholisiert unterwegs

Am Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Straßdorfer Straße in Waldstetten ein Mercedes Van auf, dessen Fahrer mehrmals auf die Gegenspur kam. Bei der nachfolgenden Kontrolle des 45-jährigen Fahrers stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte den Verdacht der Trunkenheit im Verkehr. Der Mann musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen 03:40 Uhr wurde ein 34-jähriger Peugeot-Fahrer in der Herlikofer Straße in Schwäbisch Gmünd einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei der nachfolgenden Blutentnahme im Krankenhaus beleidigte er die Beamten zu allem Überfluss noch. Nun muss er neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis auch noch mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

