Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Michelfeld: Von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fiat-Fahrer die B14 von Mainhardt kommend in Richtung Michelfeld. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einen Grünstreifen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Fichtenau: Verkehrsunfall

Am Sonntagmittag gegen 12 Uhr befuhr ein 17-jähriger Ford-Fahrer die Ziegelstraße von Großenhub kommend. An der Kreuzung zur Bergbronner Straße übersah er eine vorfahrtsberechtigte, von rechts kommende 52-jährige Mazda-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell