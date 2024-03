POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch und Toilette beschädigt

Aalen (ots) - Backnang: Mülltonnen in Brand gesteckt In der Nacht zum Dienstag wurden in der Erbstetter Straße, Am Schillerplatz sowie im Fritz-Munz-Weg drei Papier- bzw. Mülltonnen in Brand gesteckt. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 2600 Euro. Bei dem Vorfall in der Erbstetter Straße wurde auch eine Gebäudefassade in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Backnang war mit zwei Fahrzeugen ...

