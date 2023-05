POL-PDNW: Einladung zum Pressegespräch: Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2022 für die Polizei- und Kriminalinspektion Neustadt an der Weinstraße

Haßloch (ots) - In der Kirchgasse Höhe Einmündung Landwehrstraße in Haßloch kam es heute am 08.05.2023 gegen 16:50 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Dabei wurden beide Beteiligte im Gesicht verletzt. Auffällig war das beide beteiligten Frauen in Begleitung ihrer Kinder waren. Vor Ort anwesende Personen schlichteten und trennten die ...

mehr