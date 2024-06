Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachen besprüht

Plettenberg (ots)

Ein am Kilian-Kirchhoff-Damm abgestellter Wagen wurde von Donnerstag auf Freitag mit Farbe und Bauschaum besprüht, sodass Sachschaden entstanden ist. Ebenso geschah dies an einem Toilettenwagen an gleicher Örtlichkeit. Die Polizei Plettenberg sucht nun nach Zeuge zu dem Vorfall. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell