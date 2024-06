Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrräder, Krad und Handy gestohlen

Einbrecher überrascht

Menden (ots)

Fahrraddiebe unterwegs

Am Bräukerweg wurden aus der Garage eines 46 Jahre alten Mendeners zwei Mountainbikes der Firma Bulls entwendet. Dies geschah zwischen Samstagabend und Sonntagmittag, 18 - 12 Uhr. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Menden unter 02373 90990 entgegen. (lubo)

Krad gestohlen

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 1.30 und 17.55 Uhr versuch, ein an der Landwehr abgestelltes Kleinkraftrad kurzzuschließen. In der Nacht zum Samstag wurde an der Zuckmaystraße ein Kraftrad gestohlen. Die People S 125 mit dem Kennzeichen MK-HS58 wurde von der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. (cris)

Eine Bewohnerin hat am Samstagmorgen einen Einbrecher in ihrem Haus am Akeleiweg überrascht. Sie hörte Geräusche und ging in das Treppenhaus, wo ihr plötzlich ein Unbekannter begegnete. Er flüchtete über den Kornblumenweg in Richtung Glockenblumenweg. Der Unbekannte dürfte etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß sein. Er trug einen Rucksack. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte bereits in der Gartenhütte zugegriffen und diverse Elektrowerkzeuge eingepackt. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. (cris)

Handy geklaut

Am Samstag gegen 1 Uhr haben Unbekannte einen 30-jährigen Mann am Südwall "angetanzt". Der alkoholisierte Mann stoppte kurz vor 1.30 Uhr an der Bahnhofstraße einen vorbeifahrenden Streifenwagen, um von dem Vorfall zu berichten. Kurz nach dem Antanzen hatte er festgestellt, dass sein Handy weg war. (cris)

