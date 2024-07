Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Radfahrer zusammengeprallt

Oberkirch (ots)

Zwei Fahrradfahrer sind am Sonntagmittag auf dem Renchdamm in Höhe eines dortigen Gymnasiums im Begegnungsverkehr zusammengeprallt und haben sich jeweils leichte Verletzungen zugezogen. Ein 84 Jahre alter Radler sei hierbei gegen 12:45 Uhr zu weit nach links geraten und infolgedessen mit einer 32-jährigen Velo-Lenkerin kollidiert. Beide kamen zu Fall, wobei der Senior mit einem Rettungswagen in ein Offenburger Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden dürfte im Bereich weniger Hundert Euro liegen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell