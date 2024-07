Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem 48-jährigen Autofahrer und einem 35-jährigen Fahrradfahrer kam es am Sonntagnachmittag an der Ein- und Ausfahrt der Messehalle 2. Gegen 17:45 Uhr fuhr der Pkw-Lenker in Höhe der Messehalle 2 auf die Platanenallee ein und beachtete nach ersten Erkenntnissen durch Unachtsamkeit den Radweg nicht. Hierdurch kollidierte er mit dem ordnungsgemäß fahrenden Radfahrer. Der 35-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und wurde zur Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. /jo

