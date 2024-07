Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auf frischer Tat vorläufig festgenommen

Rastatt (ots)

Beamten des Polizeireviers Rastatt ist es in der Nacht auf Montag nach einem Hinweis gelungen, zwei Männer im Alter von 25 und 30 Jahren auf frischer Tat vorläufig festzunehmen. Die Verdächtigen haben sich hierbei kurz vor 3 Uhr unrechtmäßig auf das Gelände der Stadtwerke in der Markgrafenstraße begeben und wurden dabei beobachtet, wie sie Kupferkabel in ihren Besitz bringen wollten. Mehrere umgehend anrückende Streifenbesatzungen konnten zunächst einen der Verdächtigen am Leopoldring und gleich darauf den zweiten auf dem Areal der Stadtwerke vorläufig festnehmen. Die Ermittler konnten mehrere Stücke von bereitgelegtem Kupferkabel sicherstellen. Gegen den älteren bestand überdies eine Festnahmeausschreibung zur Strafvollstreckung. Er wurde noch in der Nacht in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen beide wurden Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

/wo

