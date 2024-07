Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg BAB 5 - Unfall mit betrunkenem Pkw-Führer

Offenburg (ots)

Am Samstag, 06.07.2024 ereignete sich gegen 06:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 5, zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Appenweier in Fahrtrichtung Karlsruhe. Hierbei kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache ein LKW und ein PKW. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch an. Bei dem PKW-Fahrer wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung von über einem Promille festgestellt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

/DFM

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell